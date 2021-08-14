حيوان الفظ يقود قاربا في عرض البحر... فيديو

ليس من الضروري أن يكون الربان بشرا، فقد صعد حيوان الفظ (الفقمة) من البحر إلى قارب وتولى مهمة قيادته.

يظهر مقطع فيديو أحد أفراد عائلة الفظ البرمائي وهو يصعد على متن قارب ويتمايل عليه يمينا ويسارا وهو يوجه دفة القيادة.

الفظ يعتبر أكبر حيوان في مجموعة الثدييات البحرية (الفقميات) التي يطلق عليها زعنفيات الأقدام، والتي تتميز بقدرتها على الحياة في البحر وخارجه.