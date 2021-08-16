إجلاء كلاب عسكرية أمريكية من مطار كابول... فيديو

تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر عملية إجلاء عدد من الكلاب العسكرية الأمريكية من مطار العاصمة الأفغانية كابول، في ظل سيطرة حركة طالبان (المحظورة في روسيا) على البلاد.

ويظهر الفيديو عددا من الأشخاص يصطحبون كلابا عسكرية في مطار كابول لمغادرة البلاد بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها على مدار الأيام الماضية.

وسيطرت حركة "طالبان"، أمس الأحد، على العاصمة الأفغانية كابول، ونشرت صورا لقادة من الحركة داخل القصر الرئاسي في كابول، بينما غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد، وقال في تصريحات له إن "حركة طالبان كانت مستعدة لشن هجوم دموي على كابول وشعبها للإطاحة بي وحقنا للدماء قررت المغادرة".