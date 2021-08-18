فيديو يحبس الأنفاس... تمساح ينقض على فتاة أمام أعين الأطفال

ووقع الحادث بينما كانت الفتاة تلاعب التمساح أمام مجموعة من الأطفال كانوا في زيارة مركز الزواحف، ليطبق فكيه على يدها، وهرع أحد العاملين لإنقاذها.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتمساح ينقض على يد فتاة، يبدو أنها مدربة تعمل في مركز للزواحف في مدينة ويست فالي سيتي الأمريكية.
ووقع الحادث بينما كانت الفتاة تلاعب التمساح أمام مجموعة من الأطفال كانوا في زيارة مركز الزواحف، ليطبق فكيه على يدها، وهرع أحد العاملين لإنقاذها.
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