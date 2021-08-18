لاعب غلطة سراي التركي يضرب زميله بنفس الفريق أثناء المباراة... فيديو

اعتدى اللاعب البرازيلي ماركاو، مدافع فريق غلطة سراي، على زميله كريم أكتوركوغلو خلال مباراة فريقهما أمام جيرسونسبور يوم الإثنين في الدوري التركي لكرة القدم.

ويواجه ماركاو عقوبة الإيقاف لفترة طويلة بسبب تلك الواقعة، حيث شهد الشوط الثاني من المباراة قيام ماركاو بتوجيه لكمات لزميله كريم أكتوركوغلو.

يشار إلى أن غلطة سراي، وقت الواقعة، كان متقدما بنتيجة 2 - 0، وهي النتيجة التي انتهت بها المباراة، وحصل ماركاو على البطاقة الحمراء بعد لجوء الحكم لنظام حكم الفيديو المساعد.