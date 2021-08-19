لحظة قفز رجل من أعلى رافعة مشتعلة... فيديو

تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو لحريق اندلع في رافعة ما اضطر رجلا كان يقف في أعلى ذراعها إلى القفز.

ويظهر الفيديو الدخان الكثيف يتصاعد من الرافعة بينما يقف فوقه، فشكل الدخان والحرارة المتصاعدة خطرا على حياة الرجل.

شجع رجال الإطفاء الرجل على القفز من أعلى بعدما أعدوا له ما يشبه الوسادة الهوائية لامتصاص صدمة سقوطه، زاد الموقف صعوبة بعد أن وقع انفجار في جسم الرافعة، ما اضطر الرجل لاتخاذ قرار القفز سريعا، وبالفعل نفذ الرجل القفزة الصعبة ونجا بحياته.