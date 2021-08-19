"فشل ثلاثي" ينقذ حياة بروفيسور بشكل لا يصدق... فيديو

وقعت حادثة مفرحة ومحزنة في نفس الوقت، حادثة كادت أن تنتهي بمأساة، لتتحول للحظة جميلة لبروفيسور جامعي.

في بلدة إقليمية صغيرة في ولاية باهيا البرازيلية. كاد أن يكون هذا البروفيسور ضحية لمحاولة قتل، دون أن يلاحظ ذلك.

Homem tenta matar professor, mas arma falha três vezes; veja o vídeo



Crédito: Reprodução Redes Sociais #ODia pic.twitter.com/dx6p3DR26f — Jornal O Dia (@jornalodia) August 18, 2021

كميرات المراقبة صورت رجلا يشهر سلاحه ليقتل البروفيسور غدرا من الخلف، وبعد أن ضغط على الزناد "ثلاث مرات" دون جدوى بسبب خطأ فني أنقذ حياة هذا البوفيسور المحظوظ.