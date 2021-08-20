الزوج يصور زوجته بوجه نصف مخدر بعد زيارة لطبيب الأسنان...فيديو

غالبًا ما تنتهي زيارات طبيب الأسنان بجرعة جيدة من التخدير والحوادث المرتبطة به التي يمكن أن تجعل المستخدمين يضحكون

قام أحد سكان ولاة فيكتوريا في كندا، بتصوير مقطع فيديو مضحك، لزوجته بعد الذهاب إلى طبيب الأسنان للحصول على حشوات الأضراس.

عند الانتهاء من الجلسة العلاجية، عادت الزوجة إلى سيارة زوجها الذي كان ينتظرها. عند رؤيتها، لم يستطع إلا أن يضحك ويصورها. فبعد التخدير، كان النصف الأيسر من وجها مخدرًا تمامًا. عندما تضحك، يضحك نصف وجهها الأيمن فقط.