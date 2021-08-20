مقاتلو طالبان يأمرون مراسلة شبكة أمريكية بتغطية وجهها... فيديو

عرضت شبكة "سي إن إن" الأمريكية مقطع فيديو يظهر مطالبة مقاتلي حركة طالبان (المحظورة في روسيا) للمراسلة بتغطية وجهها.

وكانت مراسلة الشبكة تمارس عملها المعتاد مرتدية الحجاب إلا أنها كانت تسير مكشوفة الوجه، بما يخالف القواعد التي تفرضها حركة طالبان، وعندما استوقفت أحد مقاتلي الحركة لطرح عليه سؤال، قال لها "ينبغي عليك تغطي وجهك أولا".

يذكر أن مراسلة قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية ، كلاريسا وورد، ظهرت يوم الإثنين الماضي، مرتدية الحجاب أثناء تغطيتها الإعلامية لحالة الشارع الذي تقع فيه السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية، كابول، بعد سيطرة "طالبان" على البلاد.

وعلّقت كلاريسا وورد بأن مسلّحي حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا الاتحادية) قاموا بالسيطرة على البلاد وعلى العاصمة الأفغانية التي تضم حوالي 6 ملايين شخص في ظرف ساعات فقط، هم يبتسمون بنصرهم في شوارع كابول.

وقالت: "هذه نظرة لم أكن صراحة أتوقع أنني سأراها أبدا، عدد من مسلحي ومقاتلي "طالبان" وخلفنا مباشرة السفارة الأمريكية".