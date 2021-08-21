شرطة نيويورك تنقذ رجلا سقط على سكة مترو الأنفاق قبيل وصول القطار.. فيديو

تمكنت شرطة نيويورك، من إنقاذ رجل سقط وكان ممددا على مسار مترو الأنفاق في محطة برونكس، قبل لحظات من وصول القطار إلى المحطة.

ونشرت شرطة المدينة مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام" يظهر شخصا ممددا على سكة الحديد وغير قادر على الحركة، مما دفع رجال الشرطة إلى التدخل لمساعدته وإنقاذه قبيل وصول القطار بلحظات، كما تدخل سامري لمساعدة الشرطة أيضا.

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وعلقت الشرطة على الفيديو "رجال شرطة نيويورك يساعدون سكان نيويورك بأي ثمن! عندما فقد المريض وعيه وسقط على قضبان مترو الأنفاق في برينكس، لم يتردد عناصر الشرطة للحظة في وضع سلامته قبل سلامتهم".

وأضافت: "نحن أيضا ممتنون لسامري الصالح (أحد الأشخاص الذي كان موجودا في المحطة) الذي ساعد بشجاعة".