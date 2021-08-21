فنانة خليجية تعلن ارتداء الحجاب من داخل المسجد النبوي... فيديو

أعلنت الفنانة السعودية نيرمين محسن، ارتداءها الحجاب، وذلك من خلال مقطع فيديو من داخل المسجد النبوي.

وقالت محسن في فيديو نشرته عبر صفحتها بتطبيق "سناب شاب"، اليوم السبت: "قبل أن أرجع الرياض أحب أقولكم من مسجد رسول الله أني قررت اتحجب.. الله يجعله خير لي في الدنيا والآخرة.. الله يغفر لنا ما مضى والله يتقبل منا كل الأعمال الحسنة في الماضي والحاضر".

وأكدت أن سبب اختفائها وابتعادها عن الأضواء، هو انشغالها مؤخرًا بالتفكير في اتخاذ هذا القرار، قائلة: "كنت حريصة أن أتخذ هذا القرار المهم بحياتي بعيدًا عن كل البشر".

وشددت على أنه "لم يشاركها أي شخص في اتخاذ قرار الحجاب، والوحيدة التي أخبرتها أنها قررت ارتداء الحجاب بشكل نهائي كانت والدتها".