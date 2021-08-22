حكم "ينطح" لاعبا في مباراة كرة قدم... فيديو

شهدت مباراة جمعت بين فريقي بارنيشيا وسان لويس كويلوتا في دوري الدرجة الثانية التشيلي، حدثا غريبا كان بطله حكم ولاعب من بارنيشيا.

حيث قام الحكم كلاوديو أراندا غونزاليس، بتوجيه نطحة للاعب بارنيشيا، بوريس ساغريدو، بعد دخولهم قي نقاش حاد.

فما كان من اللاعب سوى السقوط أرضا، فيما احتج لاعبو بارنيشيا على تصرف الحكم الذي ذهب إلى اللاعب لتقييم حالته.

¿Arbitros agrediendo jugadores? La versión chilena 🇨🇱 de "El Producto" lo tiene todo. Esto sucedió en el partido entre Athletic Club Barnechea y San Luis de Quillota. pic.twitter.com/ooRyhf5hrC — Juan Manuel D'Angelo (@DangeloFut) August 18, 2021

وقال موقع "today" التشيلي إن لجنة الحكام في الاتحاد التشيلي لكرة القدم فتحت تحقيقًا في الحادثة، وإن الحكم قد يدفع الثمن غاليا.

وعلق ساغريدو بعد نهاية المباراة على الواقعة، قائلا: "لم تكن ضربة قوية، لكن الحكم كان متهورًا للغاية وقد فاجأني، لم أكن أتوقع منه أن يضربني برأسه، سقطت على الأرض لأنها كانت الطريقة الوحيدة لإظهار أنه كان مخطئا".