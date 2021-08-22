سقوط 3 أشخاص في حفرة مليئة بالجمر المشتعل خلال احتفال... فيديو

يظهر الفيديو لحظة سقوط ثلاثة أشخاص داخل حفرة مليئة بالجمر المشتعل، فيما لم يحدد ناشرو الفيديو الدولة أو المدينة التي شهدت الحادث.

وكان شخصان يمسكان بيدي ثالث ويأرجحانه على حافة حفرة مليئة بالجمر المشتعل ثم يلقيانه ليمس الجمر للحظات بسيطة قبل أن يخرجانه بسرعة.

وعند تكرار هذا الطقس خلال الاحتفال، وقع خطأ أسفر عن سقوط الأشخاص الثلاثة المشاركين فيه فوق بعضهم داخل الحفرة ليهرع الجميع إلى نجدتهم.