حادث مروع يضع نهاية لسباق "تكاتك" في الشارع... فيديو

انتهى سباق بين سائقي توك توك بحادث مروع، وتداولت حسابات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الواقعة.

ويظهر في الفيديو اثنان من سائقي التوك توك يتسابقان بسرعة جنونية على إحدى الطرق السريعة في الهند.

اختل توازن أحد التكاتك لينقلب على جانبه بعنف حتى أحدث احتكاكه بالطريق شررا في مشهد مروع.