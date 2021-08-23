حيوان "الإغوانا" الزاحف يهاجم معلمة يوغا ويعض إصبعها... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لهجوم حيوان "الإغوانا" الزاحف على مدربة "يوغا" وهي تمارس الرياضة على الشاطئ.

وبحسب ما نشرته مجلة Newsweek، فإن مدربة اليوغا، المعروفة باسم bahamahoopyogi، من جزر الباهاما، كانت تمارس الرياضة على الشاطئ بينما اقترب منها الحيوان وعض إصبعها.

وظهرت المدربة في المقطع المصور وهي تصيح قائلة آه! لقد عض إصبعي اللعين"، لتلقي عليه الرمل فيبتعد هاربا.

وفي تغريدة قالت فيها المدربة إن إصبعها ينزف مباشرة بعد العضة.