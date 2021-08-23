حكم كرة قدم يعتذر بالركوع لارتكابه خطأ...فيديو

شهد لقاء كرة قدم في دوري الدرجة الثانية في الدنمارك واقعة طريفة كان بطلها حكم المباراة.

ففي لقاء جمع فريقي فريديريكا وفندسيسيل، ارتكب حكم الساحة خطأ فادحا بإيقاف هجمة خطيرة لفريق فريديريكا، بداعي ارتكاب لاعب الفريق المنافس خطأ.

ولم يمنح الحكم أفضلية اللعب لفريق فريديريكا، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من تسجيل هدف التعادل.

واعترف الحكم بخطئه بالركوع على ركبتيه طلبا للسماح، مدركا لما فعله في إيقاف هجمة هدف محقق.

This is crazy ... referee doesn't play advantage and realizes very quickly that was a huge mistake 🤯 pic.twitter.com/IN7FndMqmO — Jordan Gardner (@mrjordangardner) August 22, 2021

وقترب بعدها لاعبو فريديريكا من الحكم معلنين مسامحته، يذكر بأن اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.