فيديو لنمر ينقض على حيوان الكيب ويفترسه بقفزة واحدة

ويظهر الفيديو الأسلوب الذكي الذي اتبعه النمر لاصطياد فريسته.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сочинский национальный парк (@npsochi)

وتم نشر الفيديو على حساب تويتر الخاص بالمنتزه.

وفقًا لعمر سيميونوف، مسؤول في الحديقة الوطنية، فقد تم إنشاء خزان اصطناعي للحيوانات داخل الحديقة، فهذه الطريقة يمكن أن يطور بها النمر مهارات الصيد.