مزارع أسترالي لم يتمكن من حضور جنازة عمته فرسم لها قلبا من الخواريف لتراه في السماء...فيديو

لا يزال فيروس كورونا مستشريًا في أستراليا، وتوجد قيود صارمة على المواطنين للتحرك والتواصل بهدف كبح التفشي الوبائي.

وبسبب الإغلاق والحدود المغلقة بين الولايات، لم يتمكن أحد المزارعين المحليين من الذهاب إلى جنازة عمته، لكنه كرم ذكراها من خلال رسم قلب من الأغنام لتراه عمته من السماء.