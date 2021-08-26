مزارع أسترالي لم يتمكن من حضور جنازة عمته فرسم لها قلبا من الخواريف لتراه في السماء...فيديو

وبسبب الإغلاق والحدود المغلقة بين الولايات، لم يتمكن أحد المزارعين المحليين من الذهاب إلى جنازة عمته، لكنه كرم ذكراها من خلال رسم قلب من الأغنام لتراه عمته من السماء.
لا يزال فيروس كورونا مستشريًا في أستراليا، وتوجد قيود صارمة على المواطنين للتحرك والتواصل بهدف كبح التفشي الوبائي.
وبسبب الإغلاق والحدود المغلقة بين الولايات، لم يتمكن أحد المزارعين المحليين من الذهاب إلى جنازة عمته، لكنه كرم ذكراها من خلال رسم قلب من الأغنام لتراه عمته من السماء.
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لتصوير مجهري يظهر لحظة هجوم فيروس كورونا على خلايا الدماغ.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع مشهدا مذهلا لقيام سمكة بمحاولة قطع طريق أسفلتي خلال انجراف مياه الأمطار.
عرضت حديقة سوتشي الوطنية لقطات فريدة لنمر صغير وهو يصطاد حيوان الكيب.
الإنسانية حين تتكلم لا تدع مجالا آخر للحديث، فالرحمة والرأفة بكبار السن تتجلى في التعامل معهم برفق وتقديم المساعدة لهم.
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