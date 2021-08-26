فيديو متداول لجندي إسرائيلي يسرق علب مشروبات من ماكينة بيعها

ويظهر الجندي الإسرائيلي في المقطع المتداول وهو يسرق علب صودا (مشروبات غازية) من ماكينة لبيعها.
وينجح الجندي في سرقة بعض علب المشروبات بعد أن مد يده وجذبها من أسفل الماكينة.
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لجندي إسرائيلي وهو يقوم بعملية سرقة.
ويظهر الجندي الإسرائيلي في المقطع المتداول وهو يسرق علب صودا (مشروبات غازية) من ماكينة لبيعها.
وينجح الجندي في سرقة بعض علب المشروبات بعد أن مد يده وجذبها من أسفل الماكينة.
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