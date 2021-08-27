طفل يحطم شاشة تلفاز لمساعدة "بطله الخارق" في الرسوم المتحركة...فيديو

تسبب طفل صيني في تحطيم جهاز تلفاز بعدما حاول مساعدة "بطل خارق" في التغلب على وحش، في أحد البرامج الكرتونية.

وأظهر مقطع مصور تم التقاطه في منزل بمدينة تشنغدو بمقاطعة سيتشوان يوم 20 أغسطس/ آب، طفلا يبلغ من العمر عامين، وهو يرمي أغراضا على التلفاز لمساعدة بطله "الخارق" في التغلب على الوحش.

وبحسب تصريحات الوالدة فإنها تركت ابنها بمفرده في الغرفة لدقيقة واحدة، حيث اضطرت للذهاب لقضاء حاجة.

A 2-year-old Chinese boy's attempt to help a superhero beat a monster cost his family a new TV pic.twitter.com/GbIGH74JGC — TRT World (@trtworld) August 27, 2021

ليستغل الطفل غياب والدته وليرمي بعدد من الأشياء على شاشة التلفاز التي تعطلت، لتعد الوالدة طفلها بشراء تلفاز جديد بعد أن قام طفلها بتعطيله.