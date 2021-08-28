رقصة باليه على دبابة تشعل مواقع التواصل... فيديو

نال مقطع مصور جرى تصويره خلال معرض "آرميا 2021"، كانت راقصة باليه بطلته، عددا كبيرا من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي المقطع المصور قامت راقصة باليه برفقة زميل لها بالرقص على متن دبابة.

في الوقت الذي كان فيه عدد من الدبابات يتحرك خلفهما بعرض جميل، كما وشهد الحفل عددا من العروض الأخرى.

هذا ويعقد معرض "آرميا 2021" في ضواحي موسكو في الفترة 22 - 28 أغسطس، حيث يتم عرض أحدث الأنواع من الأسلحة بالإضافة لبعض الفعاليات المرافقة للحدث مثل "بياتلون الدبابات".