رجل أراد غرس حب الرياضة في أولاده ليحدث ما لم يكن في الحسبان... فيديو

بينما كان أحد الأباء يتباهى بممارسة الرياضة أمام أولاده لغرس حب النشاط البدني فيهم، حدث ما لم يكن في الحسبان لتفشل الخطة ويجد نفسه في مكان آخر.

يظهر مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التوصل الاجتماعي، رجلاً يعاني من زيادة الوزن قليلاً ويقف على شرفة أرضية مبنية من ألواح خشبية وفي يديه حبل. بعد أن تبادلت زوجته معه بضع كلمات استدار وبدأ يقفز. قفز مرتين فقط وفي الثالثة سقط الرجل على الأرض بعدما تحطمت الخشبات.

وقالت مؤلفة الفيديو إن الارتفاع الذي سقط منه زوجها كان نحو ثلاثة أمتار، ولحسن حظه لم يسقط على قفص معدني، مشيرة إلى أن نتيجة للحادث خلع كتفه.