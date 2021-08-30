عشرات الجنسيات تتهافت إلى أكشاك المثلجات التركية لتأدية الرقصة الشهيرة مع البائعين... فيديو

انتشرت عشرات من مقاطع الفيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للعديد من الأشخاص من جنسيات مختلفة، وهم يؤدون الرقصة الشهيرة مع بائع المثلجات التركي.

يقع كشك المثلجات الشهير في منطقة لارا كوندو في أنطاليا، ويدعى البائع محمد دينك، وهو يرقص مع زبائنه على أنغام أغنية "Kalbimsin"، واشتهر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي مثل "Tiktok" و"Youtube" و"Instagram".

تابع أكثر من 10 ملايين شخص حساب محمد دينك على "Tiktok"، تحت اسم "Crazy Ice Cream Shop"، بحسب ما ذكر موقع "haberaktuel" التركي.

قال دينك، الذي كان ضيفًا في البرنامج التركي: "بدأت هذا المشروع قبل انتشار الوباء، كانت مقاطع الفيديو الخاصة بي تنتشر قبل بضعة أشهر من الوباء، ولكنه أخرني قليلا".

​أشار دينك إلى أن 6-7 آلاف شخص يأتون إليه كل يوم لرؤيته والرقص معه. بعد أن ذكّر أن مقاطع الفيديو الخاصة به محبوبة وخاصة مشاركتها في دول الخليج مثل الإمارات وقطر وعمان، مؤكدا عزمه على مواصلة هذا المشروع في دبي.