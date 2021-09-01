مقاتلة "إف 16" تايوانية تصطدم برأسها في الأرض... فيديو

اصطدمت طائرة مقاتلة "إف 16" تايوانية برأسها في أرض المدرج وذلك في أثناء هبوطها.

وقال موقع "يورونيوز" إن المقاتلة تابعة للقوات الجوية التايوانية، واصطدم رأسها بالمدرج أثناء هبوطها في قاعدة بينغتونغ الجوية جنوبي تايوان.

وانزلقت الطائرة إلى منطقة عشبية متاخمة للمدرج بعد استخدام قائد الطائرة مظلة لتخفيف السرعة، مما تسبب بأضرار طفيفة دون أن يصاب أحد.

ووقع حادث اصطدام رأس الطائرة في تدريبات للتحضير لمراسم هان كوانغ العسكرية السنوية، المقررة في منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري، فيما بدأت وزارة الدفاع الوطني تحقيقا حول في الحادث.