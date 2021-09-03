يوتيوبر تركي يدفن نفسه في نعش تحت الأرض...فيديو

قام أحد نجوم اليوتيوب بتركيا بأداء تجربة خطيرة، بعد أن دفن نفسه في تابوت زجاجي كان قد صمم خصيصا له.

وأقدم اليوتيوبر محمد بهجيجك صاحب الـ25 عاما، على هذه الخطوة ليفي بوعد قطعه على نفسه لمتابعيه، بدخول القبر إذا وصل أحد مقاطع الفيديو الخاصة به لعدد معين.

وكلف تصميم النعش بحسب وسائل الإعلام التركية 20 ألف ليرة تركية، كما وإستعان بسيارة إسعاف وفريق طبي خلال أداء تجربته التي استمرت لـ6 ساعات.

وقام بتزويد نفسه خلال قضائه لهذه الفترة في القبر بأسطوانة أكسجين وكاميرات وأجهزة راديو وعدد من الاجهزة الطبية لمراقبة حالته الصحية خلال تواجده في القبر.