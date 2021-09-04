حوت "يمازح" فتاة ويدفع لوح التجديف الخاص بها عرض البحر...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لحوت وهو يقوم بدفع لوح التجديف لفتاة عرض البحر، بعدما فاجأها بظهوره.

ويظهر المقطع المصور الذي تم تصويره باستخدام درون، قيام الحوت بالسباحة باتجاه لوح التجديف حيث جلست الفتاة تراقب حركة الحوت.

واقترب منها بشكل "فضولي" ليدفع بزعنفته اللوح، ويغطس أسفله ويقوم بدورة كما لو أنه أراد أن "يلعب".

ويظهر المقطع وجود لوح تجديف آخر في المنطقة إلى جانب ظهور حوت ثان في المنطقة نفسها، يذكر بأن الفيديو تم تصويره في منطقة بويرتو مادرين الأرجنتينية.