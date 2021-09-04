الملاكم المغربي هاري يستفز منافسه جوسيك قبيل نزالهما... فيديو

استفز الملاكم المغربي بدر هاري، خصمه البولندي أركاديوس جوسيك، قبيل مواجهتهما المرتقبة اليوم السبت، ضمن أمسية "Glory 78" لرياضة الكيك بوكسينغ.

ونشر هاري مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام" يظهر كيف دفع خصمه جوسيك أثناء عملية تقديمهما قبل المواجهة، أمس الجمعة.

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وكان الملاكم المغربي البالغ من العمر 36 عاما، شدد على "ضرورة احترام" خصمه البولندي قبل أيام من نزالهما المرتقب، إلا أن تصرفه في المؤتمر الصحفي التقديمي جعل الأجواء متوترة جدا بين الطرفين تأهبا لنزالهما في حلبة روتردام.