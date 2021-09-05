حيوان "الأيل" يتجول بحرية في شوارع موسكو...فيديو

وفقًا لسيرغي بورميستروف، رئيس قسم إدارة المرافق الطبيعية، لا يوجد شيء غير عادي في ظهور الحيوان في هذا المكان، نظرًا لأن هذه الحيوانات تعيش في الغابات المحيطة في المدينة.

وقال إنه في الخريف يُلاحظ الأيل في كثير من الأحيان، حيث يكون موسم التزاوج بالنسبة له، ويمشي كثيرًا بحثًا عن شريك ويمكن أن يتصرف بعدوانية في بعض الأحيان.