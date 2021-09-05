لاعب كرة قدم كفيف يقدم أداء رائعا ويسجل هدفا... فيديو

أظهر لاعب برازيلي كفيف أداء رائعا في إحدى المباريات ضمن منافسات كرة القدم في دورة البارالمبياد المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

وتداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب البرازيلي رايموندو مينديس وهو يراوغ لاعبي الفريق المنافس حتى يصل إلى المرمى ثم ينجح في التسجيل ببراعة.

وتقام لعبة كرة القدم في البارالمبياد بطريقة تتشابه مع كرة القدم للصالات، حيث تقام المباراة على صالة كالتي تلعب عليها الكرة الخماسية، وتطبق قوانين كرة القدم نفسها مع استثناءات بسيطة، بحسب شبكة "العين الإخبارية".

ويحظر في تلك المنافسات الالتحامات أو الدخول لمنطقة حارس المرمى أو تنفيذ ألعاب هوائية تتجاوز حدا معينا، كما أن مدة المباراة لا تزيد عن 50 دقيقة مقسمة على شوطين.