مظلة عملاقة تساعد رجلا في التزلج على الماء... فيديو

وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى ردود أفعال عديدة من قبل المغردين.
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمتزلج يستخدم مظلة عملاقة لتساعده في التزلج على سطح نهر كبير.
وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى ردود أفعال عديدة من قبل المغردين.
تداولت وسائل إعلام عالمية ومحلية عراقية لقطات توثق ظهور آثار قرية عراقية بعد أن كانت غارقة في المياه منذ 36 عاما.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا غريبا لمطاردة بين كلب وقط كانت نتيجتها مأساوية، حيث وصلا إلى قمة شجرة، لتصبح لاحقا "هاوية" حقيقية خطيرة لكليهما.
أظهر لاعب برازيلي كفيف أداء رائعا في إحدى المباريات ضمن منافسات كرة القدم في دورة البارالمبياد المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.
دخلت مريضة في حالة هستيرية وذعر شديد عند مشاهدتها ممرضا يرتدي لباس الوقاية المضاد للفيروسات، بعد أن ظنت أنه شبح حقيقي.
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