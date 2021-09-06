صاعقة رعدية تضرب عمود إنارة 12 مرة في عدة ثوان... فيديو

وثق أحد سكان مدينة "كينغداو" الصينية صاعقة برق قوية وهي تضرب عمود إنارة في الشارع، مرة تلو الأخرى، حتى وصل إجمالي عدد الضربات إلى 12 في غضون عدة ثوان.