ظاهرة نادرة... الثلوج تكسوا المناطق الغربية من الكاميرون (فيديو)

شهدت المنطقة الغربية من الكاميرون، اليوم الجمعة، ظاهرة نادرة - تساقط كميات معتبرة من الثلوج.

ووفقا لإذاعة "سي آر تي" المحلية، فقد تم تسجيل سقوط البَرَد والثلوج في منطقتي بانا وباكو، مشيرة إلى أن سماكة الثلوج بلغت حوالي 0.05 ملم.

وقال رئيس بلدية بانا، جان بابتيست سانغا، إن هذه الظاهرة مرتبطة بتغير المناخ. بعد تساقط الثلوج والبرد، تحطمت أسطح العديد من المنازل وتوقفت حركة المرور وتضرر عدد من المزارع.