نمر يستثمر البيئة المحيطة لتنفيذ انقضاض "خفي" على غزال... فيديو

نفذت أنثى نمر حيلة رائعة جدا وثّقتها عدسات الكاميرات أثناء اصطياد غزال بري في إحدى المحميات الطبيعية المنتشرة على الحدود الطبيعية بين جنوب أفريقيا وبوتسوانا جنوبي القارة الأفريقية.

وسجلت عدسات الكاميرات مشهدا مذهلا لعملية نفذتها أنثى نمر أثناء قيامها بالاصطياد، حيث استثمرت البيئة المحيطة وحولتها لأدوات استعانت بها لإنجاح عملية الصيد.

وظهرت أنثى النمر في الفيديو وهي تتسلل خلف جدار ترابي منخفض حيث استخدمته للوصول إلى "نقطة عمياء" بالنسبة للموقع الذي يقف فيه الغزال، بحسب الفيديو المنشور في "National Geographic" باللغة الروسية.

وحددت أنثى النمر نقطة عمياء بالنسبة للغزال وهي جذع شجرة، حيث تسللت خلف الساتر الترابي الصغير ووصلت لنقطه جعلتها خلف جذع الشجرة، لتستثمره هو الآخر في عملية التقدم، ووصلت إلى مكان قريب جدا من الغزال قبل أن تنقض عليه.

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