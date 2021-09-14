إنقاذ قطة علقت داخل عمود إنارة... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية إنقاذ قطة وضعت نفسها في موقف صعب بعد أن تسللت إلى داخل عمود إنارة.

ويظهر في الفيديو رجل يحاول إخراج قطة صغيرة الحجم من داخل عمود الإنارة عن طريق فك غطاء فتحة في جسم العمود ليجد القطة جلسة بين الأسلاك الكهربائية.

وحاول الرجل التقاط القطة لإخراجها، إلا أنها أبدت مقاومة في البداية قبل أن تستسلم له، وتظهر في نهاية المقطع وهي تجلس داخل صندوقها الكرتوني في سلام.