سائق يحاول تقليد حركات الأرنب بسيارته.. فيديو

تشاهد أسراب العصافير أو طيور الحمام عادة واقفة على أغصان الشجر، خصوصا في أوقات الصباح، أو عند غروب الشمس استعدادا لدخول أعشاشها قبل النوم، لكن أن نشاهد قطيعا كاملا من الماعز على أغصان الشجر فهو حدث نادر وعجيب أيضا.