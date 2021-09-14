سائق يحاول تقليد حركات الأرنب بسيارته.. فيديو

ودخل الشاب البريطاني من مدينة بيوكواي في رهان مع صديقه حول إمكانية القيام بحركات تشبه قفزة الأرنب.
ويظهر الفيديو الشاب وهو يسوق السيارة إلى الخلف محاولا تقليد حركات الأرنب "القفز" في موقف سيارات.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب بريطاني يحاول تقليد قفزات الأرنب بسيارته.
ودخل الشاب البريطاني من مدينة بيوكواي في رهان مع صديقه حول إمكانية القيام بحركات تشبه قفزة الأرنب.
ويظهر الفيديو الشاب وهو يسوق السيارة إلى الخلف محاولا تقليد حركات الأرنب "القفز" في موقف سيارات.
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