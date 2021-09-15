درون تثبت مصباحا كهربائيا في سقف غرفة... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ما تتمتع به طائرة دون طيار (درون) من دقة فائقة حيث نجحت في تثبيت مصباح كهربائي في سقف غرفة.

ويظهر الفيديو الدرون تحمل مصباحا كهربائيا فوقها وتطير لتصل إلى سقف الغرفة في المكان المخصص لتثبيت المصباح، وخلال فترة وجيزة تمت المهمة بنجاح.

ونجح من يوجه الدرون في تثبيت المصباح وتشغيلة دون تكلف عناء الوصول بنفسه إلى سقف الغرفة والتعرض لخطورة التعامل بشكل مباشر مع الكهرباء، إذ لم يتطلب الأمر سوى توجيه الدرون بدقة نحو مكان تثبيت المصبح وخلال ثوان أعيدت إضاءة الغرفة بنجاح ودون أدنى خسائر.