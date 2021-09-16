لحظة انهيار سقف صالون تجميل بسبب الأمطار... فيديو

انهار سقف أحد صالونات التجميل في فيتنام إثر هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة.

والتقطت كاميرات المراقبة داخل صالون التجميل لحظة انهيار سقف معلق داخل الصالون، وذلك أثناء تواجد شاب وفتاة بداخله.

ونهض الشاب عندما لاحظ تأثير مياه الأمطار على السقف الداخلي للغرفة، واتجه نحو الباب وهو ينظر إلى السقف الذي انهار فجأة ليفلت الشاب في اللحظة الأخيرة متفاديا سقوط السقف فوقه.