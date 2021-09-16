ماعز يخلص دجاجة من مخالب صقر حاول خطفها...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا كان بطله ماعز تصدى لصقر حاول خطف دجاجة من مزرعة.

وأظهر المقطع المصور الذي جرى تصويره بكاميرا كانت مثبتة في زاوية من المزرعة، كيف انقض صقر على دجاجة محاولا خطفها، فتهاجمه دجاجة أخرى لمنعه.

ثم يهرع بعدها ماعز لإنقاذ الدجاجة وينجح بذلك، موجّها للصقر عدة نطحات.

وهرعت باقي الدجاجات في المزرعة إلى الدخول في بيتها الخاص الموجود. يذكر بأن الحادثة تم تسجيلها في مزرعة بجيلديرلاند الهولندية يوم 5 سبتمبر/أيلول.