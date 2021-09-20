امرأة تحاول تحريك سيارتها فتصطدم بـ 7 سيارات... فيديو

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث غريب حدث داخل موقف سيارات في الكويت وكانت بطلته امرأة تقود سيارتها بطريقة عشوائية أثناء محاولة تحريكها من موقعها.

ونشرت صفحة غير موثقة تحمل اسم "الصفحة الرسمية للمصريين في الكويت" مقطع فيديو، قالت إنه لامرأة اصطدمت بسبع سيارات في منطقة الجابرة، في الكويت.

ويرصد الفيديو لحظات تحرك سيارة داخل موقف للسيارات بصورة غير منتظمة أدت إلى وقوع الحادث، الذي نتج عنه اصطدامها بنحو 7 سيارات.

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