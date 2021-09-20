رجل يصطاد صقر بخدعة بسيطة… فيديو

رصد مقطع فيديو متداول لحظة اصطياد صقر بخدعة بسيطة قام بها شخص مستخدما بعض الطعام لخداع الصقر واستدراجه حتى يتسنى له الإمساك به.

ويظهر الفيديو المتداول شخصا يضع بعض الطعام على إحدى يديه ثم يظل في وضع سكون تام جعل الصقر يهبط على يده لالتقاط الطعام، قبل أن يقوم هو بالإمساك به.

ويظهر في الفيديو، شخص يجلس في أحد الشوارع بمكان غير معروف، بينما يقف الصقر على إحدى يديه لتناول الطعام قبل أن يتم الإمساك به.

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