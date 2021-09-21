"الجوع كافر".. شخص يطهي نقانق داخل مترو موسكو... فيديو

ويظهر الفيديو شخص في الخمسين من العمر يشعل قداحة كبيرة ويحاول طهي نقانق داخل الميترو، والذي كان بداخله مسافرون.

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ولاقى المقطع انتقادات من عدد كبير من المشاهدين، الذين أشاروا إلى خطورة الفعل والذي قد يؤدي إلى حدوث انفجار في المترو، مستغربين عدم تدخل الأشخاص الحاضرين.

فيما سخر البعض من الفيديو، حيث علّق أحد المستخدمين: "أنت لست أنت عندما تجوع".