حادثة فريدة حصلت قبل كلمة بايدن في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة... فيديو

عقب خطاب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، صعد رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، إلى المنبر لإلقاء كلمته في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

قام موظف معتمد في الأمم المتحدة بتطهير منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يلقي رؤساء الدول خطاباتهم، بعد فترة وجيزة من مشاركة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو وقبل صعود نظيره الأمريكي جو بايدن.

Podium at #UNGA being sanitized before President Biden appears - this following a speech by Brazilian Pres. Bolsonaro, who is unvaccinated. https://t.co/AvczQ3oUXg pic.twitter.com/T9ASeb8wlX — Dan Linden (@DanLinden) September 21, 2021

ولم يوضح استطلاع لـ"وول ستريت جورنال" ما إذا كان الموظف قد عقم المايكرفون من أجل جميع رؤساء الدول والقادة، أم أنها مجرد حالة فردية تخص الرئيس بايدن.

يذكر أن بولسونارو أعلن أن حكومته تعارض الشهادة الصحية لكنها تؤيد حملات التطعيم ضد "كوفيد-19".

وقال بولسونارو الذي كثيرا ما انتقد على خلفية إدارته للجائحة في البرازيل حيث أودى الوباء بأكثر من 590 ألف شخص "ندعم جهود التلقيح".

وأضاف في كلمته في نيويورك "لكن إدارتي لم تدعم لقاحا أو شهادة صحية أو أي التزام آخر مرتبط باللقاح".