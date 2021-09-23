بالفيديو...مظليون يقفزون من مبنى شاهق على طريق سريع في موسكو

نشرت وكالة أخبار روسية، صباح اليوم الخميس، مقطع فيديو لمظليين قفزوا من مبنى شاهق في إحدى ضواحي موسكو.

وقام أحد السائقين بالتقاط الفيديو لعملية القفز 4 مظليين من مبنى شاهق في أحياء موسكو، حيث شوهد عدد من المظليين يهبطون على الطريق السريع.

وقد أثار المظليون بفعلتهم الرأي العام الروسي، خصوصا أنهم قاموا بذلك صباحا خلال ذهاب المواطنين إلى العمل.