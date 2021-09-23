انفجار بيضة في يد شرطي بعد سلقها في الميكرويف...فيديو

ويظهر المقطع الشرطي وهو يخرج البيضة من المايكرويف ويتوجه نحو الطاولة لتناولها، ولكن بعد ثوان معدودة، انفجرت البيضة بشكل مفاجئ.
وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى ردود فعل عديدة من قبل المغردين.
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبيضة تنفجر في يد شرطي أمريكي من ولاية يوتا الأمريكية بعد سلقها لمدة 20 دقيقة في المايكرويف.
ويظهر المقطع الشرطي وهو يخرج البيضة من المايكرويف ويتوجه نحو الطاولة لتناولها، ولكن بعد ثوان معدودة، انفجرت البيضة بشكل مفاجئ.
وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى ردود فعل عديدة من قبل المغردين.
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