نسور تصطدم بجناح طائرة أثناء الإقلاع وتشعل النار فيه... فيديو

تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حادث اصطدام مجموعة نسور بجناح طائرة ما أدى إلى اشتعال النار بها.

وقال ناشرو الفيديو إن الطائرة كانت بصدد بدء رحلتها من كوبا إلى روسيا وعلى متنها 330 راكبا، وطاقم مكون من 14 فردا، وعند وقوع الحادث كانت تتسارع تمهيدا للإقلاع من مدرج فاراديرو.

واصطدم سرب من النسور بالطائرة مما تسبب في احتراق المحرك الأيمن، ما أحدث انفجارا مدويا وظهور ألسنة اللهب منه. وتباطأت الطائرة بأمان وعادت إلى نقطة انطلاقها دون وقوع إصابات.