صغير دب أبيض يستقر بالقرب من سكان قرية روسية لمدة 3 أيام... فيديو

شهد سكان قرية ديكسون في مقاطعة كراسنويارسك الروسية حادثة مثيرة للاهتمام لليوم الثالث، حيث استقر دب قطبي يبلغ من العمر عامين في مناطق بشرية ولم يغادرها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر الدب الصغير يرقد على أحجار ضخمة بالقرب من المباني السكنية وكأنه فقد الأمل في الحياة.

وقال مدير الحديقة المحلية "روف روشي"، أندريه غوربان، إن الحيوان ربما يكون قد فقد أمه، ولهذا أجبر على الخروج إلى الناس، مشيرا إلى أن الدب لا يزال صغيرا جدا ليعيش أسلوب حياة مستقل: "صغير الدب يبحث عن أمه. لليوم الثالث، يجلس في مكان واحد ولم يغادره أبدًا، لكن يبدو أن أمه لن تأتي. ليس من الطبيعي أن تتخلى عن صغيرها البالغ من العمر عامين، فهذا يعني أن شيئًا ما قد حدث".

وأشار غوربان إلى أن حديقة الحيوان تبقي الوضع تحت السيطرة ويمكن نقل الدب بعيدًا في أي وقت.

وفي حادثة منفصلة، في بريموري، التقى جامعو الفطر بنمر آمور. تسلقوا شجرة خوفا من المفترس وجلسوا هناك لمدة 40 دقيقة قبل أن يغادر الحيوان. وبحسب رئيس حي موسالسكي، لم يكن هناك خطر، لأن النمر لم يكن جائعا.