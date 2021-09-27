رد فعل طريف لرضيع أثناء السير فوق جسر زجاجي... فيديو

ويظهر في الفيديو الرضيع يسير بخطواته القصيرة فوق جسر، وعندما وصل إلى الجزء الزجاجي فيه توقف، وبدا عليه الخوف من التقدم نظرا لارتفاع الجسر.

وبعد فترة من التفكير، قرر الرضيع اختبار قوة الجزء الزجاجي من الجسر، حيث لامس الجسر بيديه ثم مد قدميه فوق الجزء الزجاجي، لكن يبدو أن هذه الحركة لم تكن كافية لأن يثق الرضيع في الجسر، ما جعله يعود أدراجه مرة أخرى.