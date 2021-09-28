قطيع فيلة يهاجم مجموعة سياحية في حديقة كروجر الأفريقية... فيديو

أنفق، صاحب قط أليف، عشرات الآلاف من الدولارات في محاولة لإنقاص وزن قطه الذي يزن أكثر من 12.5، ما دفعه إلى وضع أقفال على الثلاجة لمنع حيوانهم الأليف الاقتراب من الطعام.