قطيع فيلة يهاجم مجموعة سياحية في حديقة كروجر الأفريقية... فيديو

وبحسب ما يظهر في فيديو تم تصويره لحظة الحادثة، بدأت الأم وبقية قطيعها في الهجوم على امرأتين كانتا تنظران إلى النصب التذكاري لإحياء ذكرى بول كروجر.
وانتهى المشهد بضحك الجميع وقد وصلوا إلى بر الأمان.
هاجم قطيع من الفيلة مجموعة سياح حاولوا دخول حديقة كروجر الأفريقية تزامنا من عبور الفيلة الطريق إلى النهر.
وبحسب ما يظهر في فيديو تم تصويره لحظة الحادثة، بدأت الأم وبقية قطيعها في الهجوم على امرأتين كانتا تنظران إلى النصب التذكاري لإحياء ذكرى بول كروجر.
وانتهى المشهد بضحك الجميع وقد وصلوا إلى بر الأمان.
أنفق، صاحب قط أليف، عشرات الآلاف من الدولارات في محاولة لإنقاص وزن قطه الذي يزن أكثر من 12.5، ما دفعه إلى وضع أقفال على الثلاجة لمنع حيوانهم الأليف الاقتراب من الطعام.
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