بوفون يهزم رفاقه في بارما بلعبة "حجرة ورقة مقص"...فيديو

ونشر حساب شبكة "Italian Football TV" الإيطاية الرياضية على تويتر، تغريدة جاء فيها: "بوفون في سن 43، يلعب لبارما في دوري الدرجة الثانية ولا يزال يتمتع بحماس طفل، جيجي ليس فقط أفضل حارس على الإطلاق، كما أنه لا يمكن أن يخسر في لعبة حجرة ورقة مقص".