العلماء يخترعون "روبوتا" جديدا يصور الموج من داخل الإعصار... فيديو

أظهرت صور سماء داكنة وأمواج تقذف بقوة هذا الجسم الشبيه بلوح شراعي برتقالي طورته شركة "سايل درون"، في سابقة تعتبر الأولى من نوعها.

نجح علماء في تسجيل مقطع مصور لتكوّن الموج في داخل إعصار من الدرجة الرابعة بفضل روبوت عائم، واجهه الإعصار "سام" في المحيط الأطلسي، مع أمواج بعلو 15 مترا وسرعة فاقت 190 كيلومترا في الساعة.

In a world first, a @saildrone has captured video from inside a hurricane.



The Saildrone battled Hurricane #Sam's 50-ft waves and 120+ mph winds to collect critical scientific data and give us a brand new view of one of earth’s most destructive forces. https://t.co/vWHJUo1y2r pic.twitter.com/gO22wBhua2 — NOAA Research (@NOAAResearch) September 30, 2021

كشفت الشركة المطورة أن هذه "المسيّرة العائمة" تنقل بياناتها مباشرة إلى الوكالة الأميركية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي.

وبحسب بيان الشركة، يهدف هذا الابتكار إلى المساعدة في فهم المسارات العلمية خلال الأحداث المناخية القصوى بهدف التكهن بحصولها والتحضر لها بصورة أفضل.

وقال مؤسس "سايل درون" ورئيسها التنفيذي ريتشارد جنكينز في البيان: إن "الروبوت يذهب حيث لم تجرؤ أي مركبة بحثية إلى الذهاب سابقاً، من خلال التنقل في عين الإعصار، وجمع البيانات التي ستحول فهمنا لهذه العواصف العاتية".