رجل يصطاد تمساحا مستخدما حاوية نفايات...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لرجل اصطاد تمساحا بطريقة غريبة ليطلق سراحه بعيدا عن حي سكني.

وظهر الرجل في المقطع المصور وهو يصطاد التمساح باستخدام حاوية نفايات وسط صراخ المحيطين في تلك المنطقة.

وقام بحشر التمساح في مساحة ضيقة باستخدام الحاوية قبل أن يغلق غطاءها عليه، الأمر الذي أثار الذعر في التمساح الذي اندفع لداخل الحاوية.

بعدها قام الرجل بجر الحاوية إلى بحيرة قريبة ليطلق سراحه بعيدا عن المنازل.